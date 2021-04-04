Литва признала проблемы после уход транзита в порты РФ

Литве будет сложно найти замену белорусским удобрениям, которые шли через Клайпедский порт. Об этом заявил литовский председатель Ассоциации морских грузовых компаний Вайдотас Шилейка.

Литве будет сложно найти замену белорусским удобрениям, которые шли через Клайпедский порт. Об этом заявил литовский председатель Ассоциации морских грузовых компаний Вайдотас Шилейка.

Перенаправить торговые потоки из Литвы на другие маршруты президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил еще в конце августа 2020 года. Так он отреагировал на угрозу Вильнюса санкциями из-за реакции белорусских на проходившие в этой стране протесты после выборов.

Тогда же Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на территорию 32 белорусским гражданам, включая самого Лукашенко. В ответ он заявил, что не будет бороться за то, чтобы его пустили в Прибалтику. Президент пообещал решить проблему экономически, переориентируя транзит на Россию.

Позже Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области. Из-за этого Клайпеда лишится около 30% грузопотока. Впрочем, пока удобрения продолжают следовать через литовскую гавань.

«Перевалка нефтепродуктов для Белоруссии через Клайпеду прекращена, а удобрения продолжают следовать», — сказал Шилейка.

«Беларуськалий» выкупил треть терминала Клайпедского порта, отметил он. Между тем Москва и Минск уже начали обсуждение возможности создания терминала для транзита белорусских удобрений в порту Усть-Луга. По словам руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева, к лету уже будет понятнее, где и как будет построен белорусско-российский инфраструктурный проект.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что выбор, который сделали белорусские поставщики по переориентации транзита из Прибалтики, является на сегодня самым рациональным.

«Ситуация с изменением направления транзита для Белоруссии во многом является вынужденной, потому что Минск столкнулся с тем, что его политика многовекторности, в том числе торговой, буквально захлебнулась. Теперь белорусское руководство вынуждено возвращаться к нехитрому и проверенному подходу: "дружественные экономики – самые надежные"», – объяснил Колташов порталу Baltnews.

Если опираться на дружественные экономики и развивать с ними отношения, это гарантирует защиту и более выгодное положение в целом, заключил экономист.

В феврале Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 млн тонн белорусского мазута, бензина и масел в российских портах. Срок действия— до 31 декабря 2023 года, при этом оно может быть автоматически продлено.