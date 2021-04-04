Журналисты указали на связь списания средств с биткоин-кошелька Навального и голодовкой

Списание более миллиона рублей с биткоин-кошелька российского блогера Алексея Навального совпало с объявлением им голодовки.

Списание более миллиона рублей с биткоин-кошелька российского блогера Алексея Навального совпало с объявлением им голодовки.

Ранее стало известно, что с криптовалютного счета штабов Навального вывели 0,32 биткоина, что составляет по нынешнему курсу 1,4 миллиона рублей. Журналисты Федерального агентства новостей обращают внимание на то, что это событие совпало с началом голодовки главы ФБК (признан иноагентом в РФ), объявленной днем позже. По мнению авторов материала, эти события могут быть взаимосвязаны, так как подобные совпадения наблюдались и раньше.

Например, в день проведения несанкционированной акции с фонариками менеджер проектов ФБК Леонид Волков вывел с кошелька около 5,5 миллиона рублей.

Еще один прецедент был после суда, на котором огласили решение о замене Навальному условного срока на реальный — тогда кошелек ФБК стал плотнее на 1,6 миллиона рублей. При этом на протяжении двух дней после того, как был вынесен приговор, поступали несколько крупных переводов.

В день проведения несогласованных митингов 31 января организация заработала еще почти миллион, а перед началом протестных акций 23 января и последующих массовых беспорядков ФБК получил порядка 6,5 миллиона рублей.

Российские эксперты полагают, что все транзакции, проходящие через биткоин-кошельки штабов Навального, так или иначе связаны с деятельностью функционеров ФБК и ближайших соратников скандального блогера.