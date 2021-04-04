Западные журналисты считают, что система либерального порядка оказалась в кризисе

Идеи либерализма и демократии в последние годы испытывают кризис во всем мире. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Идеи либерализма и демократии в последние годы испытывают кризис во всем мире. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Западные аналитики уверены, что охваченные "арабской весной" страны не стали переходить к демократии. Теперь кризис политической системы попал во внутрь либеральных идей.

"Возрождение либерального порядка означает прежде всего признание того, что наступающий кризис пришел изнутри. Его проблемы коренятся в глубоком экономическом неравенстве самих западных государств", — заявили аналитики.

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден и его администрация начинают признавать, что внедрить демократический порядок в глобальном масштабе получится лишь после устранения разногласий внутри. По словам экспертов, странам-носителям идей либерализма нужно ввести новый внутренний общественный договор.