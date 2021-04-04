Врач Аришева перечислила главные причины урчания в животе

Возникающее в животе урчание обычно не опасно, однако в некоторых случаях может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Возникающее в животе урчание обычно не опасно, однако в некоторых случаях может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Урчание, по словам специалиста, сопровождает человека на протяжении всей жизни. Возникать оно может из-за голода, а также медленного или неполного пищеварения, объяснила Аришева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Еще одной причиной его появления может стать потребление ряда продуктов, в которых содержится много клетчатки. К ним относятся бобовые, капуста и кабачки. В этом случае такая реакция безопасна. Но если урчание сопровождается какими-либо болями, то это уже причина для беспокойства, поскольку может быть симптомом заболевания.