В США указали на проблемы с переносом военной базы в Окинаве

Перенос базы Корпуса морской пехоты Футенма (Япония) в Хеноко оказался под угрозой срыва, заявили в США.

Перенос базы Корпуса морской пехоты Футенма (Япония) в Хеноко оказался под угрозой срыва, заявили в США.

Ранее американское командование намеревалось построить новую военную базу в Хеноко, куда планировалось перенести базу базу Корпуса морской пехоты Футенма. Эти заявления спровоцировали волну протестов в Окинаве — местные жители утверждали, что новая база разрушит экосистему и нанесет непоправимый вред инфраструктуре Хеноко.

В США заявили о проблемах, возникших на этапе строительства. По словам старшего консультанта Вашингтонского центра стратегических международных исследований Марка Канциана, маловероятно, что проект переноса когда-нибудь удастся реализовать.

"Я крайне сомневаюсь, что проект будет реализован к 2030 году, да и вообще когда-либо. Дело в том, что изначальный проект по строительству новой базы, как выясняется, подорожал в 2,7 раза с 2014 года, и теперь стоимость его реализации оценивается в 8,4 млрд долларов", — сказал он.

Отметим, в США уже успели потратить на проект несколько миллионов долларов, однако сроки реализации постоянно сдвигаются. Пока что возведение новой американской базы в Окинаве планируется завершить к 2030 году.