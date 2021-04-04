Киев идет на шантаж: Кравчуку поставлена задача сорвать переговоры по Донбассу

Киев намерен добиться срыва переговоров по Донбассу и обвинить в этом Россию, считает политолог Владимир Джаралла.

Политолог Владимир Джаралла отреагировал на требования главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову. Абсурдное заявление может быть продуманным планом по срыву переговоров.

С требованием исключить из политической подгруппы представителя республики Донбасса политик обратился к модератору переговоров от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хайди Грау.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», —заявил экс-президент Украины.

Владимир Джаралла убежден, что Кравчук никогда не действует по собственной инициативе, а требование предназначено для того, чтобы сорвать переговоры.

«Причем это не личная инициатива господина Кравчука, а продуманная стратегия украинской стороны, за которой всегда стоят американцы, а теперь уже и англичане», — сказал политолог в беседе с Nation News.

Киев намерен и дальше идти по пути шантажа и провокаций стран-участниц ТКГ, считает Джаралла. Задача состоит в том, чтобы добиться срыва переговоров и обвинить в этом Россию.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда власти Украины после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис. Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».