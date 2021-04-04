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19:08   4 Апреля 2021
Политика

Глава молодежного правительства Владимирской области назвал приоритеты в работе

Глава молодежного правительства Владимирской области назвал приоритеты в работе

Главой департамента молодежной политики и общественных проектов администрации Владимирской области стал Николай Костылев.

Он рассказал о предстоящей работе молодежного правительства и планах. По словам Костылева, в новой должности ему хочется не "подписывать бумажки", а добиться результата, ведь отвечать придется перед молодежью региона. В числе основных задач Костылев назвал расширение поставленных целей. Например, проведение не только КВН для рабочей молодежи, но и других конкурсов, где люди смогут проявить себя и показать таланты.

В ближайших планах молодежного правительства — формирование состава. Заявки принимаются до 12 апреля от жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет. Затем состоится очная защита поданных проектов, после чего эксперты определят кандидатов.

"Для ребят это возможность заявить о себе не словами, а делом, реализовав социально значимый проект по решению тех или иных проблем", — -цитируют Николая Костылева "Владимирские ведомости".

Кроме того, в планах проведение конкурса молодежных проектов "Важное дело" и решение текущих вопросов, заключил он.

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#владимирская область #молодежная политика #николай костылев

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