Власти Калужской области планируют избавить регион от полигонов ТКО

Руководство Калужской области заявило о планах избавиться от мусорных полигонов. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Руководство Калужской области заявило о планах избавиться от мусорных полигонов. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

По словам политика, для того, чтобы полигоны с твердыми бытовыми отходами (ТКО) полностью исчезли, необходимо сортировать мусор и отправлять его на переработку. В пример он привел Ферзиковский район, где работает цех по переработке отходов.

"Меры поддержки для компаний, которые помогают решать важные социальные проблемы, — в приоритете", — поделился Шапша с журналистами.

Как отметил глава Калужской области, вопрос о полигонах ТКО обсуждался в ходе традиционного бизнес-завтрака в Торгово-промышленной палате. Также на заседании поговорили об изменении налогового режима, рассказал Шапша.