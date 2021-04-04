Политолог объяснил, почему Китай никогда не простит Украину за «Мотор Сич»

Выплаты компенсаций китайского стороне за национализацию «Мотор Сичи» не хватит на то, чтобы восстановить нормальные отношения с Пекином. Такое мнение высказал украинский политолог Кирилл Молчанов.

Выплаты компенсаций китайского стороне за национализацию «Мотор Сичи» не хватит на то, чтобы восстановить нормальные отношения с Пекином. Такое мнение высказал украинский политолог Кирилл Молчанов.

Киев национализировал завод по производству авиадвигателей в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Инвесторы уже подали в международный арбитраж иски на сумму 3,5 млрд долларов. Между тем временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин похвалила Киев за этот шаг.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что китайцы «получат компенсацию», но не озвучил ее размер. Эксперт напомнил, у Украины нет таких денег.

«А что они им могут компенсировать? Несколько сот миллионов? Их это не устроит, они созовут новый суд и выиграют его», — полагает Молчанов в интервью изданию Украина.ру.

С внешнеполитической точки зрения нанесен огромный удар по кооперации Украины и Китая, считает политолог. Национализации в целом отразится по инвестициям в Украину в целом, ведь Киев может лишить инвестора своего имущества под любым предлогом, заключил собеседник издания.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Китайские инвестиции обещали подарить заводу «вторую жизнь» после событий 2014 года власти Украины запретили запорожскому заводу обслуживание, а также поставки авиационных и промышленных газотурбинных двигателей для нужд Минобороны РФ. Китай вкладывается в предприятие с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75% акций, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали власти.

СНБО Украины заподозрил, что реальной целью Китая было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.