Демонстрантов обстреляли резиновыми пулями в швейцарском Санкт-Галлене

Массовые беспорядки на фоне ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, прошли в швейцарском городе Санкт-Галлен. Участников обстреляли резиновыми пулями.

Массовые беспорядки на фоне ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, прошли в швейцарском городе Санкт-Галлен. Участников обстреляли резиновыми пулями.

Демонстранты, в свою очередь, забрасывали правоохранителей бутылками, камнями, пиротехникой и коктейлями Молотова. Первые столкновения между стражами порядка и горожанами начались в пятницу вечером.

По меньшей мере два человека пострадали в ходе уличных акций, передает местная полиция. Еще 19 участников митинга задержали, но после допроса отпустили. Под арестом находится 25-летний гражданин Швейцарии.