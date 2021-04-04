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18:37   4 Апреля 2021
Происшествия

Демонстрантов обстреляли резиновыми пулями в швейцарском Санкт-Галлене

Демонстрантов обстреляли резиновыми пулями в швейцарском Санкт-Галлене

Массовые беспорядки на фоне ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, прошли в швейцарском городе Санкт-Галлен. Участников обстреляли резиновыми пулями. 

Демонстранты, в свою очередь, забрасывали правоохранителей бутылками, камнями, пиротехникой и коктейлями Молотова. Первые столкновения между стражами порядка и горожанами начались в пятницу вечером.

По меньшей мере два человека пострадали в ходе уличных акций, передает местная полиция. Еще 19 участников митинга задержали, но после допроса отпустили. Под арестом находится 25-летний гражданин Швейцарии.

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#швейцария #акции протеста #коронавирус

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