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18:36   4 Апреля 2021
Политика

YouTube начал удалять дизлайки с выступлений президента США

YouTube начал удалять дизлайки с выступлений президента США

Видеоплатформа YouTube начала массово удалять негативные оценки под роликами президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствует статистика.

Сайт 81m.org показал, что всего сервис удалил 2,5 млн дизлайков под видео Байдена. Специальный бот через временные интервалы заходит на канал Белого дома и считывает под каждым роликом количество просмотров и оценок, как положительных, так и отрицательных.

Полученные цифры подтвердили, что Байден и главный инфекционист США Энтони Фаучи уже через несколько часов после появления видео лишились тысяч дизлайков. YouTube аналогичным образом "подчистил" выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Однако положительные оценки никуда не исчезли.

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#сша #байден #youtube

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