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18:35   4 Апреля 2021
Политика

Кузбасс получит 278 миллионов рублей на строительство водопроводов

Кузбасс получит 278 миллионов рублей на строительство водопроводов

Кабинет министров РФ выделил 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в Кемеровской области.

Инфраструктуру разместят в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

"Необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году", — гласит сообщение.

Выделенные средства позволят обеспечить качественной питьевой водой десятки тысяч человек. Также принятое решение поможет уменьшить потери ресурса при его транспортировке.

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#кабмин #кемеровская область #Михаил Мишустин

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