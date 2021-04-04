Кузбасс получит 278 миллионов рублей на строительство водопроводов

Кабинет министров РФ выделил 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в Кемеровской области.

Кабинет министров РФ выделил 278 миллионов рублей на строительство новых магистральных водопроводов в Кемеровской области.

Инфраструктуру разместят в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

"Необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году", — гласит сообщение.

Выделенные средства позволят обеспечить качественной питьевой водой десятки тысяч человек. Также принятое решение поможет уменьшить потери ресурса при его транспортировке.