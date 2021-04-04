ВВС Южной Кореи в будущем смогут получить собственный многоцелевой самолет

Южная Корея планирует в будущем разработать свой собственный транспортный и многоцелевой самолет. Об этом заявили в компании Korea Aerospace Industries Co.

Южная Корея планирует в будущем разработать свой собственный транспортный и многоцелевой самолет. Об этом заявили в компании Korea Aerospace Industries Co.

Южнокорейская компания сообщила, намерена разработать собственный транспортный и многоцелевой самолет для нужд армии. В данный момент на вооружении у ВВС страны находятся 30 многоцелевых и 70 транспортных самолетов.

"В настоящее время на вооружении армии, флота и ВВС находятся 30 многоцелевых и 70 транспортных самолетов. Мы нацелены на то, чтобы заменить импортные самолеты отечественными и в долгосрочной перспективе выйти на зарубежные рынки с нашими собственными самолетами", — заявил исполнительный вице-президент компании Рю Кван Су.

Если Korea Aerospace Industries Co. успешно реализует свой проект, то самолет возможно будет использовать для различных целей. ВВС Южной Кореи одновременно получат разведывательное воздушное судно и патрульный самолет.