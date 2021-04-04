Филиал Россельхозцентра в Волгоградской области возглавил Петр Кочетов

Кадровые изменения в волгоградском филиале ФГБУ "Россельхозцентр" произошли из-за ухода с поста главы ведомства Раисы Липчанской.

Кадровые изменения в волгоградском филиале ФГБУ "Россельхозцентр" произошли из-за ухода с поста главы ведомства Раисы Липчанской.

Временно исполняющим ее обязанности назначили Петра Кочетова, который с 2008 года занимал должность заместителя руководителя территориального подразделения. Он получил профильное образование в сфере сельского хозяйства и обладает степенью кандидата наук.

О причинах увольнения Липчанской в пресс-службе Россельхозцентра не сообщили.

Волгоградский филиал ведомства создан в 2007 году, сегодня он имеет в своей структуре 33 межрайонных отдела. Россельхозцентр занимается изучением фитосанитарной обстановки, проводит экспертизы качеств семян, а также мероприятия по предупреждению и уничтожению вредителей.