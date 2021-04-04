Курский губернатор ушел в отпуск на неделю

Губернатор Курской области Роман Старовойт в течение предстоящей недели будет находиться в отпуске.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в течение предстоящей недели будет находиться в отпуске.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина. Как отметила Гурина, Роман Старовойт перед отпуском сообщил, что ему нужно отдохнуть и "перезарядить батарейки", так как последние месяцы работы были напряженными и насыщенными.

Как именно глава региона будет отдыхать, в пресс-службе не уточнили, но добавили, что отпуск Романа Старовойта продлится неделю. В прошлый раз губернатор Курской области отдыхал в августе 2020 года. Отпуск также длился семь дней.