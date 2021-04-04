Экс-мэр Стародуба Винокуров покидает районную администрацию

Бывший мэр города Стародуб в Брянской области Дмитрий Винокуров уходит из районной администрации.

Бывший мэр города Стародуб в Брянской области Дмитрий Винокуров уходит из районной администрации.

Чиновник находился на должности первого заместителя главы муниципального образования. Об этом сообщается в издании "Брянский рабочий". Винокуров написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Он работал в администрации с 2009 года. Винокуров пять лет занимал должность заместителя главы Стародуба. С 2014 по 2020 год чиновник смог полноценно руководить городом.

Винокуров оставил пост мэра в августе прошлого года. Он был вынужден покинуть пост в связи с формированием муниципального образования "Стародубский округ". Чиновник стал первым заместителем руководителя округа в новой администрации. Возглавил муниципальное образование Александр Подольный.

Винокуров написал заявление по собственному желанию на прошлой неделе. Ему осталось доработать в администрации несколько дней. Жители отзывались о чиновнике как об "открытом мэре". Он часто отвечал на вопросы горожан в социальных сетях, вел блог и проводил ежегодные пресс-конференции.