Ученые из США нашли решение проблемы утилизации старых автомобильных шин
Ежегодно на мусорных свалках оказывается почти миллиард автомобильных шин. Специалисты нашли экономный способ их переработки.
Старые автомобильные крышки можно переработать в графен. К такому выводу пришли специалисты американского Университета Райса. Основные принципы новой методики переработки были изложены в журнале Carbon.
Разработка ученых предполагает сжигание органики с использованием особой флэш-технологии. Для этого ученые пускают короткие электрические разряды, способствующие образованию чистого углерода под температурой в 2700 градусов Цельсия. Затем атомы углерода формируют турбостатический графен.
Авторы работы отмечают, что конечный продукт имеет дефекты в структуре, однако это не делает его бесполезным. Они предлагают добавлять полученный графен в цемент, что повышает его прочность.