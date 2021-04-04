Ученые из США нашли решение проблемы утилизации старых автомобильных шин

Ежегодно на мусорных свалках оказывается почти миллиард автомобильных шин. Специалисты нашли экономный способ их переработки.

Ежегодно на мусорных свалках оказывается почти миллиард автомобильных шин. Специалисты нашли экономный способ их переработки.

Старые автомобильные крышки можно переработать в графен. К такому выводу пришли специалисты американского Университета Райса. Основные принципы новой методики переработки были изложены в журнале Carbon.

Разработка ученых предполагает сжигание органики с использованием особой флэш-технологии. Для этого ученые пускают короткие электрические разряды, способствующие образованию чистого углерода под температурой в 2700 градусов Цельсия. Затем атомы углерода формируют турбостатический графен.

Авторы работы отмечают, что конечный продукт имеет дефекты в структуре, однако это не делает его бесполезным. Они предлагают добавлять полученный графен в цемент, что повышает его прочность.