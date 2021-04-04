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18:16   4 Апреля 2021
Происшествия

Резервный борт с пассажирами аварийно севшего Boeing вылетел из Красноярска

Резервный борт с пассажирами аварийно севшего Boeing вылетел из Красноярска

Пассажиры авиалайнера Boeing из Токио, совершившего экстренную посадку в воскресенье, вылетели из Красноярска резервным бортом. Сейчас воздушное судно направляется во Франкфурт.

Резервный самолет с пассажирами, летевшие рейсом из японской столицы, вылетел в 16:39 по московскому времени из аэропорта Емельяново. Как передает РИА Новости, эту информацию подтвердили в экстренных службах региона.

Авиалайнер, следовавший по маршруту Токио — Франкфурт, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Как сообщалось ранее, его борту находилось 78 человек, в том числе и члены экипажа.

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#красноярск #токио #boeing

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