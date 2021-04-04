Резервный борт с пассажирами аварийно севшего Boeing вылетел из Красноярска

Пассажиры авиалайнера Boeing из Токио, совершившего экстренную посадку в воскресенье, вылетели из Красноярска резервным бортом. Сейчас воздушное судно направляется во Франкфурт.

Пассажиры авиалайнера Boeing из Токио, совершившего экстренную посадку в воскресенье, вылетели из Красноярска резервным бортом. Сейчас воздушное судно направляется во Франкфурт.

Резервный самолет с пассажирами, летевшие рейсом из японской столицы, вылетел в 16:39 по московскому времени из аэропорта Емельяново. Как передает РИА Новости, эту информацию подтвердили в экстренных службах региона.

Авиалайнер, следовавший по маршруту Токио — Франкфурт, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Как сообщалось ранее, его борту находилось 78 человек, в том числе и члены экипажа.