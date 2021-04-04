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18:13   4 Апреля 2021
Политика

Глава администрации Белгородского района проведет личный прием жителей региона

Глава администрации Белгородского района проведет личный прием жителей региона

Жители Белгорода смогут прийти на личный прием главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, который пройдет 5 апреля.

Отмечается, что прием жителей района начнется в 14:30 в понедельник. Помимо этого, в администрации сообщили, что встреча с Перцевым пройдет по адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, 1А.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попробовал записаться к себе на прием, однако ни один из специалистов не поднял трубку. О результатах эксперимента он рассказал во время оперативного совещания правительства.

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#администрация #Белгородский район #Перцев

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