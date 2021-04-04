Глава администрации Белгородского района проведет личный прием жителей региона

Жители Белгорода смогут прийти на личный прием главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, который пройдет 5 апреля.

Жители Белгорода смогут прийти на личный прием главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, который пройдет 5 апреля.

Отмечается, что прием жителей района начнется в 14:30 в понедельник. Помимо этого, в администрации сообщили, что встреча с Перцевым пройдет по адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, 1А.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попробовал записаться к себе на прием, однако ни один из специалистов не поднял трубку. О результатах эксперимента он рассказал во время оперативного совещания правительства.