18:12 4 Апреля 2021Происшествия
Перестрелка в Вирджинии унесла жизнь одного человека
Известно об одном погибшем и двоих раненых в перестрелке в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.
Известно об одном погибшем и двоих раненых в перестрелке в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.
О конфликте с использованием огнестрельного оружия стало известно вечером субботы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
Местная полиция получила сообщения о звуках стрельбы. Полицейские на месте обнаружили одного погибшего и двух человек с тяжелыми ранениями. Пострадавших доставили в больницу.
Правоохранители работают над выяснением причин произошедшего.