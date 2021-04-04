Перестрелка в Вирджинии унесла жизнь одного человека

Известно об одном погибшем и двоих раненых в перестрелке в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Известно об одном погибшем и двоих раненых в перестрелке в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

О конфликте с использованием огнестрельного оружия стало известно вечером субботы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Местная полиция получила сообщения о звуках стрельбы. Полицейские на месте обнаружили одного погибшего и двух человек с тяжелыми ранениями. Пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители работают над выяснением причин произошедшего.