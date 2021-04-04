В Госдуме сравнили ВСУ с нависшей над головами жителей Донбасса кувалдой

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина сравнила ВСУ с кувалдой над головами мирных жителей юго-востока Украины.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина сравнила ВСУ с кувалдой над головами мирных жителей юго-востока Украины.

Парламентарий отметила, что действия Киева в Донбассе не имеют ничего общего с защитой или обороной. Так она прокомментировала недавнее заявление главкома ВСУ Руслана Хомчака, назвавшего украинскую армию "настоящим щитом" Европы.

"Хомчак явно следует традиции своих предшественников – министра обороны Украины Валерия Гелетея, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, секретаря СНБО Александра Турчинова, а также их начальника – экс-президента Петра Порошенко. В свое время эти государственные и военные деятели сделали много нелепых и комичных заявлений", — сказала в интервью РИА Новости Панина.

При этом она отметила, что несмотря на всю комичность подобных высказываний, слова украинских политиков и военных нередко становятся поводом для тревожных раздумий. По ее словам, силы ВСУ в регионе в три раза превосходят по численности ополченцев и представляют собой "не щит, а кувалду, которой киевский режим размахивает над головами жителей Донбасса".