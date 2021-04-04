Россияне назвали "трагикомедией" события вокруг Навального и потеряли к ним интерес

Структуры Алексея Навального пытаются обратить внимание россиян на его проблемы со здоровьем и призывают к митингу. Однако жителей России это интересует мало.

Структуры Алексея Навального пытаются обратить внимание россиян на его проблемы со здоровьем и призывают к митингу. Однако жителей России это интересует мало.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала об ухудшении состояния здоровья блогера. Чуть позже основатель ФБК (признан иностранным агентом в РФ) сам посетовал на свое самочувствие через социальные сети и заявил об отсутствии медицинской помощи. Либеральные политологи призвали "спасти" Навального и привлекли прозападные средства массовой информации. Однако привлечь внимание самих россиян им не удалось. Об этом сообщило издание "ПолитЭксперт" со ссылкой на результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно результатам исследования, блогеру не удалось вернуться в информационную повестку со своими фиктивными жалобами. Лишь 2% опрошенных жителей России упомянули историю вокруг здоровья Навального среди информационных поводов недели. Чуть ранее, в период с 19 по 21 марта, интерес к персоне блогера составлял лишь 1%. Таким образом, изменения в показателях можно отнести к статистической погрешности.

Для сравнения: в феврале фамилию Навального называли 35% опрошенных в начале месяца и лишь 8% — в конце. Аналитики связывают эти показатели с вынесением основателю ФБК приговора 2 февраля. К середине марта лишь 2% респондентов вспомнили о блогере, причем внимание к этим событиям было охарактеризовано как отрицательное. По мнению участников опроса, события вокруг осужденного — это "трагикомедия". Они выразили свое удовлетворение итогами судебного заседания или пожаловались на излишнее внимание к Навальному.

Эксперты отмечают, что Алексей Навальный — единственный представитель ФБК, пользующийся хоть какой-то известностью среди читателей СМИ. Остальные участники фонда не вызывают у аудитории никакого интереса.