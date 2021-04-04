Россия перехватила у США лидерство в электромагнитной войне

Американские военные лишились превосходства перед Россией в проведении операций в электромагнитном спектре. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты США.

Американские военные лишились превосходства перед Россией в проведении операций в электромагнитном спектре. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты США.

Ведомство представило доклад, в котором говорится, что РФ накопила практический опыт радиоэлектронной борьбы (РЭБ), получив за счет этого потенциал для будущего развития. Американцы признали, что Вашингтон потерял превосходство, тогда как Москва продемонстрировала эффективность.

«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использовании данного спектра в целом», — говорится в документе.

По словам главы по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозефа Киршбаума, российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им.

Отмечается, что Россия способна разрабатывать ядерные реакторы следующего поколения, которые могут создавать помехи для электронных сигналов в космосе. В Китае же есть несколько типов беспилотников, которые оснащены системами электромагнитной борьбы, считают американские специалисты.

Ранее сообщалось, что Пентагон заинтересован в инновационных технологиях, которые могут стать «прорывными».