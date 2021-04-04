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17:36   4 Апреля 2021
Политика

Зеленский подписал указ об антироссийских санкциях

Зеленский подписал указ об антироссийских санкциях

Украина ввела в действие решение СНБО об антироссийских санкциях. Президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Глава Незалежной применил ограничительные меры в отношении Россотрудничества и ряда компаний. Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" оказалась в санкционном списке. Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о введении новых санкций против РФ.

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#украина #санкции #зеленский

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