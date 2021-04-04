17:36 4 Апреля 2021Политика
Зеленский подписал указ об антироссийских санкциях
Украина ввела в действие решение СНБО об антироссийских санкциях. Президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Украина ввела в действие решение СНБО об антироссийских санкциях. Президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Глава Незалежной применил ограничительные меры в отношении Россотрудничества и ряда компаний. Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" оказалась в санкционном списке. Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о введении новых санкций против РФ.