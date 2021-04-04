Депутат Госдумы РФ указал на попытки Украины избежать диалога по Донбассу

Украина пытается избежать конструктивного диалога по Донбассу. Такой точки зрения придерживается депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Украина пытается избежать конструктивного диалога по Донбассу. Такой точки зрения придерживается депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Парламентарий указал на требование главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить представителя ДНР Майю Пирогову из политической подгруппы.

"Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений", — объяснил Водолацкий.

Минские соглашения не продвинулись "ни на сантиметр" за последние годы, считает депутат. По его мнению, говорить с украинской стороной на эту тему бесполезно, поскольку Киев не настроен на диалог, пишет РИА Новости.