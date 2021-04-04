Жириновский допустил бомбардировку Киева украинскими провокаторами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек бомбардировки Киева и Харькова. Политик считает, что на территории Украины в ближайшее время может быть произойти военная провокация.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек бомбардировки Киева и Харькова. Политик считает, что на территории Украины в ближайшее время может произойти военная провокация.

«Провокацию легче осуществить на территории Украины. Ударить по Киеву, ударить по Харькову, по какому-то инженерному сооружению. И сказать, что это сделали мы», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он также заявил, что предрек сбитие самолета за месяц до крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года.

«В июле 2014-го сбивают самолет и уже семь лет нас обвиняют, что это мы сбили самолет», — добавил глава ЛДПР.

Обострение в Донбассе продолжается с февраля. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов. Накануне Киев впервые с конца июля обстрелял подконтрольную ЛНР территорию из артиллерии. В ДНР в результате атаки беспилотника украинских силовиков погиб пятилетний ребенок, женщина пострадала.