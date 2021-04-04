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17:07   4 Апреля 2021
Общество

Дагестанская полиция остановила конный поход с чеченскими флагами

Дагестанская полиция остановила конный поход с чеченскими флагами

Правоохранители Дагестана остановили конный поход из Чечни к могиле известного полководца. Всадники не согласовали акцию с властями.

Стражи порядка задержали колонну всадников с чеченскими флагами, которые направлялись к месту захоронения полководца и героя Кавказской войны Байсангура Беноевского. Эту акцию не согласовали в соответствии с законом. Правоохранители были обязаны развернуть колонну, сообщил представитель дагестанской полиции.

Инцидент произошел 3 апреля, колонна людей на лошадях шла через поля к могиле известного полководца. Около 30 человек собирались почтить память Беноевского. Участники похода разошлись после общения с представителями правоохранительных органов. Конфликтов зафиксировано не было.

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#дагестан #чечня #конный поход

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