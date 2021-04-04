Гастроэнтеролог предупредил, что чистка кишечника с помощью клизмы может быть опасна

Частое использование клизмы для очищения кишечника может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, сообщила гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева.

Частое использование клизмы для очищения кишечника может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, сообщила гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева.

Злоупотреблять клизмами и слабительными препаратами для чистки кишечника не рекомендуется. Микроклизмы используют врачи только в экстренных случаях оказания помощи пациенту, отметила специалист.

Пациенты, которые длительный период принимают определенный вид слабительного, часто попадают в стационар. Такой процесс очищения приводит к нарушению целостности слизистой толстой кишки. Об этом Аришева предупредила в эфире радиостанции "Говорит Москва".