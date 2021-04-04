СММ ОБСЕ сообщила об увеличении количества нарушений в Донбассе в десять раз

Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области возросло более, чем в десять раз, сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области возросло более, чем в десять раз, сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Соответствующая информация была отражена в отчете СММ ОБСЕ от 3 апреля.

"В Луганской области миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов [2 апреля]. За предыдущий отчетный период [1 апреля] зафиксировано 31 нарушение", — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте миссии.

Согласно данным ОБСЕ, чаще всего нарушения фиксировались в районе участка разведения сил и средств неподалеку от частично контролируемого ВСУ населенного пункта Золотое в Донбассе.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий призвал СММ ОБСЕ обратить внимание на применение украинской армией артиллерии при обстреле позиций защитников Донбасса в пятницу около села Калиново.