На Украине анонсировали разработку нового боеприпаса для сброса с БПЛА

Украинский завод "Маяк" занимается проектированием неуправляемого кумулятивного боеприпаса РКГ-1600.

Украинский завод "Маяк" занимается проектированием неуправляемого кумулятивного боеприпаса РКГ-1600.

Новый снаряд, предназначенный для сброса с негабаритных беспилотников, в ближайшее время пройдет государственные испытания. Инженеры уже создали учебно-имитационную версию HI-РКГ-1600 при содействии военнослужащих военной части А2724 "Аэроразведка" — образец разработан для тренировок пилотов ударных беспилотных летательных аппаратов. В Сеть уже попали фотографии.

Присмотревшись к снимкам, можно заметить сходство корпуса боеприпаса с советской противотанковой гранатой направленного действия РКГ-3.

Ранее сообщалось, что на Украине модернизировали отечественный миномет "Молот". Конструкторы заменили металлические компоненты и оснастили орудие усиленными амортизаторами.