Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:25   4 Апреля 2021
Армия

На Украине анонсировали разработку нового боеприпаса для сброса с БПЛА

На Украине анонсировали разработку нового боеприпаса для сброса с БПЛА

Украинский завод "Маяк" занимается проектированием неуправляемого кумулятивного боеприпаса РКГ-1600.

Новый снаряд, предназначенный для сброса с негабаритных беспилотников, в ближайшее время пройдет государственные испытания. Инженеры уже создали учебно-имитационную версию HI-РКГ-1600 при содействии военнослужащих военной части А2724 "Аэроразведка" — образец разработан для тренировок пилотов ударных беспилотных летательных аппаратов. В Сеть уже попали фотографии.

Присмотревшись к снимкам, можно заметить сходство корпуса боеприпаса с советской противотанковой гранатой направленного действия РКГ-3.

 

Ранее сообщалось, что на Украине модернизировали отечественный миномет "Молот". Конструкторы заменили металлические компоненты и оснастили орудие усиленными амортизаторами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #всу #бпла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров