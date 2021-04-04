Шведская журналистка рассказала, почему любит выпивать с русскими

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен, которая 15 лет работает репортером в России, рассказала, что поразило ее в жителях страны. Впечатлениями о жизни в РФ она поделилась с читателями Göteborgs-Posten.

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен, которая 15 лет работает репортером в России, рассказала, что поразило ее в жителях страны. Впечатлениями о жизни в РФ она поделилась с читателями Göteborgs-Posten.

Сначала она жила в Москве, позднее перебралась в Петербург. Лаурен свободно владеет русским языком и дружит с носителями. По мнению журналистки, россиянам свойственно закрывать глаза на проблемы в стране. Ей же «важно сохранять остроту чувств».

«Очень важно реагировать на все, что неправильно», — пишет Лаурен.

Жители РФ тесно связаны с родной культурой и историей: они любят читать произведения классиков, ценят поэзию и литературу, считает она. По словам репортера, в России легко социализироваться. Для этого достаточно сесть за стол, открыть бутылку вина и разговаривать. Такие беседы никогда не бывают скучными, а разговор быстро переходит на масштабные темы.

«Очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах», — заключила репортер.

Ранее Лаурен, посещая российские театры вместе со своей дочерью, была удивлена тем, что родители спокойно приходят на спектакли, мюзиклы и балетные постановки вместе со своими детьми. Также она рассказала о впечатлениях от поездок на российских поездах.