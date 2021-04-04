Политолог Бордачев усомнился в усилении санкционного давления ЕС на Россию

Брюссель не готов к усилению санкционного давления на Россию, и ограничительные меры ЕС остаются символическими, считает политолог Тимофей Бордачев.

Брюссель не готов к усилению санкционного давления на Россию, и ограничительные меры ЕС остаются символическими, считает политолог Тимофей Бордачев.

По его мнению, Москве на фоне обострения противоречий с Евросоюзом нужно проработать ответные действия, способствующие развитию российской экономики.

"ЕС не готов к никаким новым конфронтационным мерам по отношению к РФ. Санкции как были исключительно символические после 2014 года, такими они и остаются", — отметил Бордачев.

Он не ожидает, что в ближайшей перспективе Москва и Брюссель будут заниматься поиском подходов для налаживания двусторонних отношений. Есть понимание, что у России и Евросоюза нет оснований для продолжения политического диалога, сказал эксперт.