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16:06   4 Апреля 2021
Политика

Политолог Бордачев усомнился в усилении санкционного давления ЕС на Россию

Политолог Бордачев усомнился в усилении санкционного давления ЕС на Россию

Брюссель не готов к усилению санкционного давления на Россию, и ограничительные меры ЕС остаются символическими, считает политолог Тимофей Бордачев.

По его мнению, Москве на фоне обострения противоречий с Евросоюзом нужно проработать ответные действия, способствующие развитию российской экономики.

"ЕС не готов к никаким новым конфронтационным мерам по отношению к РФ. Санкции как были исключительно символические после 2014 года, такими они и остаются", — отметил Бордачев.

Он не ожидает, что в ближайшей перспективе Москва и Брюссель будут заниматься поиском подходов для налаживания двусторонних отношений. Есть понимание, что у России и Евросоюза нет оснований для продолжения политического диалога, сказал эксперт.

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