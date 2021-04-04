Ученые из США нашли новое подтверждение гипотезы о происхождении человека из звездной пыли

Американские ученые из университета Мичигана пытаются доказать необычную гипотезу, согласно которой человек мог произойти из звездной пыли.

Американские ученые из университета Мичигана пытаются доказать необычную гипотезу, согласно которой человек мог произойти из звездной пыли.

Большая часть углерода на Земле появилась из межзвездной среды. Вероятно, этот элемент до сих пор существует в космосе между звездами и галактиками, объяснили специалисты.

Исследователи предполагают, что формирование углеродного "слоя" Земли произошло после образования протопланетного диска. Модель конденсации, которую используют научные сотрудники, подразумевает, что во время образования Солнца все элементы планеты испарились, а по мере охлаждения диска определенные газы конденсировались.

Углерод мог оказаться в земном ядре и стать частью строительных блоков первых форм жизни. В этом случае теория происхождения человека из звездной пыли может быть вполне реальна.