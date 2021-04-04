Политолог Рар назвал инициаторов противостояния России и Запада

Россия должна образумить украинский народ, с таким заявлением выступил немецкий политолог Александр Рар.

Россия должна образумить украинский народ, с таким заявлением выступил немецкий политолог Александр Рар.

В настоящее время народ Украины рискует стать "пушечным мясом" в случае реального противостояния России и Запада, уверен эксперт. В свою очередь это противостояние выгодно США.

Вашингтон не отказывается от идеи борьбы с Россией, но при этом понимает, что воевать со страной бессмысленно. Поэтому они используют Запад в своих целях. В качестве "ландскнехта" должна выступить Украина, заявил политолог.

"Задача России – образумить украинский народ и общество, чтоб оно не попало в ловушку западных кукловодов-геополитиков", — пишет эксперт в Telegram-канале.

Александр Рар назвал не лишней встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но без "гувернанток" с Запада.