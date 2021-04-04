Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:46   4 Апреля 2021
Армия

Минобороны США собирается привлечь разработчиков "прорывных" технологий

Минобороны США собирается привлечь разработчиков "прорывных" технологий

Министерство обороны США заинтересовано в инновационных технологиях, которые могут стать "прорывными". Об этом говорится в документации Пентагона.

Управление быстрого реагирования Министерства обороны Соединенных Штатов планирует осенью 2021 года провести встречу с разработчиками современных технологий. Переговоры пройдут в виртуальном формате. По итогам обсуждения добровольцам может быть предложено создать тестовые образцы или провести экспериментальные исследования. Разработчики смогут выступить с презентациями своих проектов.

Пентагон планирует задействовать "прорывные" технологии. С помощью подобного подхода ожидается до 2028 года обеспечить полное превосходство ВС США над равными по силе противниками. Основное внимание будет уделено искусственному интеллекту, 5G, кибернетическим, квантовым, гиперзвуковым и космическим отраслям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пентагон #космос #гиперзвук #киберпространство #5g

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров