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15:42   4 Апреля 2021
Общество

Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих привиться от COVID-19 россиян

Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих привиться от COVID-19 россиян

Количество россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, заметно возросло. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в преддверии весенне-летнего сезона особенно важно получить прививку от COVID-19. Таким образом люди смогут обезопасить не только себя, но и близких. Об этом Голикова сообщила в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того вице-премьер отметила, что она уже сама прошла процедуру вакцинации. Процесс, по ее мнению, оказался нестрашным и безболезненным.

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#вакцинация #голикова #коронавирус

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