15:42 4 Апреля 2021Общество
Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих привиться от COVID-19 россиян
Количество россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, заметно возросло. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Количество россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, заметно возросло. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, в преддверии весенне-летнего сезона особенно важно получить прививку от COVID-19. Таким образом люди смогут обезопасить не только себя, но и близких. Об этом Голикова сообщила в эфире телеканала "Россия-1".
Кроме того вице-премьер отметила, что она уже сама прошла процедуру вакцинации. Процесс, по ее мнению, оказался нестрашным и безболезненным.