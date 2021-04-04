Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих привиться от COVID-19 россиян

Количество россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, заметно возросло. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Количество россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, заметно возросло. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в преддверии весенне-летнего сезона особенно важно получить прививку от COVID-19. Таким образом люди смогут обезопасить не только себя, но и близких. Об этом Голикова сообщила в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того вице-премьер отметила, что она уже сама прошла процедуру вакцинации. Процесс, по ее мнению, оказался нестрашным и безболезненным.