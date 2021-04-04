В ЛНР сообщили о ранении мирного жителя при подрыве на мине ВСУ

Мирный житель села Николаевка в ЛНР получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, который украинские силовики сбросили с БПЛА.

Мирный житель села Николаевка в ЛНР получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, который украинские силовики сбросили с БПЛА.

Согласно информации от пресс-службы Народной милиции ЛНР, инцидент произошел на берегу реки Северский Донец. Неизвестное устройство было сброшено с беспилотника военнослужащими 80-й бригады ВСУ.

Пострадавший получил множественные осколочные ранения — мужчину срочно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Военное ведомство республики призывает жителей проявлять бдительность при обнаружении подозрительных предметов и сообщать о них по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры.

"Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики", — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Напомним, за последние два месяца на украинских минах подорвались 12 мирных жителей Донбасса.