В Крыму рассказали, как сэкономить на отдыхе при росте цен

Представители сферы туризма предупредили россиян о подорожании отдыха в Крыму летом 2021 года. Цены повысятся примерно на 10-25%, однако качество услуг при этом улучшится, пишет ТАСС.

Представители сферы туризма предупредили россиян о подорожании отдыха в Крыму летом 2021 года. Цены повысятся примерно на 10-25%, однако качество услуг при этом улучшится, пишет ТАСС.

По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту крымского Госсовета Алексея Черняка, это связано с выросшими ценами на топливо и тарифами на энергоносители. На стоимость отдыха повлияет и увеличение цен на «основные продукты питания».

Гендиректор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян пояснил, что в конце года утверждается ценовая политика на следующий год, которая не зависит от внешних факторов. Цены выросли из-за появления новой инфраструктуры и затратами на обеспечение мер безопасности.

«Базовые тарифы на размещение стали выше на 15-25% в зависимости от категории размещения», — сказал он.

В 2021 году в Крыму ожидается рекордный поток туристов. За два месяца до начала сезона бронирование уже превысило 90%. По этой причине некоторые бизнесмены завышают цены еще сильнее, считает исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Впрочем, сэкономить в этих условиях можно, если продумать отдых заранее, считают собеседники издания.

«Если он [турист] будет тянуть до последнего, то номера будут предлагать уже по высоким ценам. Если заранее позаботится, да еще с кешбэком, то выиграет очень хорошо»,—- пояснил Черняк.

В конце марта в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что программа туристического кешбэка для школьников и молодежных поездок может быть запущена этим летом. Сейчас 20% от стоимости тура по программе можно зимой и в межсезонье.