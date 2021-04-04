Володин осудил Киев за запугивание украинцев и напряжение обстановки в Донбассе

Риторика Киева "чревата самыми тяжелыми последствиями". Властям Украины необходимо сделать все, чтобы выполнить Минские соглашения.

Риторика Киева "чревата самыми тяжелыми последствиями". Властям Украины необходимо сделать все, чтобы выполнить Минские соглашения.

Таким образом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал случай с гибелью пятилетнего мальчика в Донбассе. Накануне украинские силовики, управляя беспилотником со взрывным устройством, скинули снаряд на ребенка и его бабушку, которая получила ранения.

"Малыша лишил жизни снаряд, сброшенный с украинского беспилотника. Но подлинная причина трагедии — в действиях официальной власти Украины", — написал политик в своем Telegram-канале.

На Украине не пытаются урегулировать ситуацию на юго-востоке страны. Они лишь увеличивают напряжение в Донбассе и запугивают людей. Ведут себя безответственно, думая, что "заграница им поможет", но неизвестно, придет ли она на помощь, сказал депутат.