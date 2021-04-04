Володин осудил Киев за запугивание украинцев и напряжение обстановки в Донбассе
Риторика Киева "чревата самыми тяжелыми последствиями". Властям Украины необходимо сделать все, чтобы выполнить Минские соглашения.
Таким образом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал случай с гибелью пятилетнего мальчика в Донбассе. Накануне украинские силовики, управляя беспилотником со взрывным устройством, скинули снаряд на ребенка и его бабушку, которая получила ранения.
"Малыша лишил жизни снаряд, сброшенный с украинского беспилотника. Но подлинная причина трагедии — в действиях официальной власти Украины", — написал политик в своем Telegram-канале.
На Украине не пытаются урегулировать ситуацию на юго-востоке страны. Они лишь увеличивают напряжение в Донбассе и запугивают людей. Ведут себя безответственно, думая, что "заграница им поможет", но неизвестно, придет ли она на помощь, сказал депутат.