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15:35   4 Апреля 2021
Политика

Володин осудил Киев за запугивание украинцев и напряжение обстановки в Донбассе

Володин осудил Киев за запугивание украинцев и напряжение обстановки в Донбассе

Риторика Киева "чревата самыми тяжелыми последствиями". Властям Украины необходимо сделать все, чтобы выполнить Минские соглашения.

Таким образом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал случай с гибелью пятилетнего мальчика в Донбассе. Накануне украинские силовики, управляя беспилотником со взрывным устройством, скинули снаряд на ребенка и его бабушку, которая получила ранения.

"Малыша лишил жизни снаряд, сброшенный с украинского беспилотника. Но подлинная причина трагедии — в действиях официальной власти Украины", — написал политик в своем Telegram-канале.

На Украине не пытаются урегулировать ситуацию на юго-востоке страны. Они лишь увеличивают напряжение в Донбассе и запугивают людей. Ведут себя безответственно, думая, что "заграница им поможет", но неизвестно, придет ли она на помощь, сказал депутат.

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#донбасс #украина #вячеслав володин

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