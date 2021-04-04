ВСУ разместили шесть БМП в жилом секторе у линии соприкосновения в Донбассе

Представители ЛНР уличили Киев у размещении военной техники на территории гражданских населенных пунктов.

Представители ЛНР уличили Киев у размещении военной техники на территории гражданских населенных пунктов.

Согласно информации Народной милиции ЛНР, украинские военнослужащие продолжают стягивать бронетехнику в населенные пункты у линии соприкосновения.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — говорится в официальном сообщении военного ведомства республики.

Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что три БМП были обнаружены в жилом секторе населенного пункта Орехово, еще три боевые машины находятся на территории гражданского объекта в населенном пункте Крымское.

Ранее в оборонном ведомстве отмечали, что арторудия были зафиксированы в районе подконтрольного Киеву Троицкого.