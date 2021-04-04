Гендиректор радио усомнился в возможной работе российских каналов на Украине

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов поставил под сомнение возможность учредить российские телеканалы в Незалежной.

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов поставил под сомнение возможность учредить российские телеканалы в Незалежной.

По словам эксперта, трудность представляет техническая сторона вопроса. Мамонтов дал комментарий изданию "Украина.ру". Гендиректор отреагировал на инициативу политолога Сергея Маркова по созданию трех телеканалов в Незалежной. Первый ресурс мог бы транслировать православную идеологию, второй — социалистическую, а третий мог быть предназначен для сторонников российской государственности.

"Ну хорошо, создадим мы эти каналы. А как украинцы увидят эти три прекрасных канала? Да, у нас есть профессиональные люди, которые будут работать, но в Украине запрещено упоминать Россию, запрещен русский язык. Как с этим работать?" — поинтересовался Владимир Мамонтов.

Генеральный директор рассказал о закрытии на Украине условно пророссийских каналов. В Незалежной РФ называется "страной-агрессором" и ситуация приравнена к военному положению, заключил Владимир Мамонтов.