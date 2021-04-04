Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:08   4 Апреля 2021
Общество

Голикова пообещала безболезненные уколы желающим привиться от коронавируса

Голикова пообещала безболезненные уколы желающим привиться от коронавируса

Число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян резко увеличилось. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Возросший интерес к вакцинации Голикова связывает с предстоящими весенним и летним сезонами. Она также напомнила, что вакцинация – «это не страшно и безболезненно».

Накануне вице-премьер призвала коллег в правительстве, а также всех жителей России пройти вакцинацию от COVID-19. По ее словам, это важно не только для сохранения здоровья, но и для формирования коллективного иммунитета.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась 18 января. Россиянам предлагают бесплатно привиться от коронавируса препаратом «Спутник V», который разработали в Центре им. Гамалеи.

Голикова пообещала безболезненные уколы желающим привиться от коронавируса

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. 

В феврале медицинский журнал The Lancet оценил эффективность «Спутника V» в 91,6%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#прививка #голикова #коронавирус #спутник V

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров