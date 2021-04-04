Голикова пообещала безболезненные уколы желающим привиться от коронавируса

Число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян резко увеличилось. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян резко увеличилось. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Возросший интерес к вакцинации Голикова связывает с предстоящими весенним и летним сезонами. Она также напомнила, что вакцинация – «это не страшно и безболезненно».

Накануне вице-премьер призвала коллег в правительстве, а также всех жителей России пройти вакцинацию от COVID-19. По ее словам, это важно не только для сохранения здоровья, но и для формирования коллективного иммунитета.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась 18 января. Россиянам предлагают бесплатно привиться от коронавируса препаратом «Спутник V», который разработали в Центре им. Гамалеи.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В феврале медицинский журнал The Lancet оценил эффективность «Спутника V» в 91,6%.