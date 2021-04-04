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14:32   4 Апреля 2021
Политика

Президент Болгарии надеется на формирование легитимного парламента после выборов

Президент Болгарии надеется на формирование легитимного парламента после выборов

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал свое участие в голосовании на выборах депутатов 45-го Народного собрания страны, которые прошли в Софии.

Сегодня граждане берут будущее страны в свои руки, отметил Радев. Проведение парламентских выборов в Софии он назвал "первым шагом к нормальной Болгарии, к восстановлению законов и правил, к осознанию силы коллективного действия". Голосование поможет возродить огромный потенциал, который несут жители государства.

Президент Болгарии подчеркнул, что лично он выступал на выборах "против распада государственности".

"Голосовал за свободную, справедливую и процветающую Болгарию. Голосовал против распада государственности, беззакония и коррупции", — сказал Радев журналистам.

Президент Болгарии также призвал соотечественников принять участие в голосовании. Если они не придут на выборы, то "история может отправить страну на переэкзаменовку по демократии". В завершение Радев выразил надежду на формирование стабильного и легитимного парламента после выборов.

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#выборы #болгария #румен радев

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