Украинский силач Василий Вирастюк лидирует на довыборах в Раду

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк лидирует на довыборах в Верховную раду Украины. Такие данные предоставила ЦИК страны.

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк лидирует на довыборах в Верховную раду Украины. Такие данные предоставила ЦИК страны.

Как сообщает ведомство, украинский спортсмен побеждает на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Обработав 100% протоколов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила, что Вирастюк набрал 31,25% голосов избирателей. За ним в списке следует Александр Шевченко, за которого проголосовали 29,69% избирателей. На третьей строчке Руслан Кошулинский, за которого отдали голоса 28,86% избирателей.

Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты. Более 20 лет он занимается силовым многоборьем.