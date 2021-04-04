Зеленский пожелал благосостояния и здоровья верующим западного обряда

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль опубликовали поздравления верующим западного обряда с Пасхой.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль опубликовали поздравления верующим западного обряда с Пасхой.

В своем поздравлении украинский лидер пожелал верующим благосостояния, здоровья и веры, "которая сбывается и делает жизнь в разнообразной Украине комфортнее". Он также призвал людей отмечать праздник дома из-за коронавирусных ограничений, продолжающихся второй год.

Как отметил в поздравительном обращении Денис Шмыгаль, в этот праздник атмосфера "трогает своим духовным величием и уверяет в неотвратимой победе света над тьмой, надежды над унынием, радости над печалью".

"В эти дни Пасхального Торжества желаю всем украинцам Божьей милости и благословения, искренних, неподдельных жизненных радостей. Мира и согласия в каждом доме", — пишет украинский премьер в Telegram-канале.

Православные верующие отметят Пасху спустя две недели — 2 мая.