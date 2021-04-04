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14:13   4 Апреля 2021
Политика

Путин проведет совещание о ходе реализации прошлогоднего послания

Путин проведет совещание о ходе реализации прошлогоднего послания

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание о ходе реализации послания Федеральному собранию, которое было озвучено в 2020 году.

Как уточняется в сообщении телеканала "Россия-1", глава государства обсудит выполнение прошлогоднего послания на следующей неделе. Также российский лидер проведет ряд внутренних встреч.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил журналистам, что конкретная дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена. Кремль сообщит об этом по мере прояснения вопроса, отметил он.

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