СМИ опубликовали кадры запуска мин из универсального заградителя УМЗ-Г

Видео запуска мин тяжелым гусеничным универсальным заградителем было опубликовано в Сети. Он имеет девять контейнеров для запуска мин и способен отбрасывать снаряды в три стороны.

Видео запуска мин тяжелым гусеничным универсальным заградителем было опубликовано в Сети. Он имеет девять контейнеров для запуска мин и способен отбрасывать снаряды в три стороны.

Контейнеры УМЗ-Г можно пополнять прямо во время движения. После того как в систему боевой машины будут введены все необходимые параметры, оператор может поднимать минометные контейнеры для запуска. Военнослужащий вносит данные о количестве мин и расстоянии между ними. В каждой кассете хранится целый комплект противопехотных мин и она крепится внутри контейнера. После выстрела кассета остается на месте, а ее "начинка" отправляется в поле, пишет "Звезда".

Все мины, которые выпущены из заградителя УМЗ-Г после поднятия контейнеров, разлетаются веером на установленную дистанцию, а затем автоматически будут приведены в боевое положение.