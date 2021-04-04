Премьер Болгарии оценил затраты на парламентские выборы

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что проводящиеся в стране парламентские выборы являются самыми дорогими в истории.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что проводящиеся в стране парламентские выборы являются самыми дорогими в истории.

Около 50 миллионов болгарских левов, что составляет порядка 25 млн евро, было потрачено на вакцинацию граждан, задействованных в организации голосования. Еще примерно столько же ушло на покупку специализированных машин для голосования, добавил Борисов.

"Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 млн левов", — сказал болгарский премьер.

Также он подчеркнул, что его партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) провела "самую толерантную предвыборную кампанию".