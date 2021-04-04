Связисты ВС Турции и Азербайджана проведут совместные спецучения

Азербайджан и Турция направили подразделения войск связи на совместные маневры, об этом говорится в сообщении азербайджанского минобороны.

Азербайджан и Турция направили подразделения войск связи на совместные маневры, об этом говорится в сообщении азербайджанского минобороны.

Начало совместных учений назначено на 6 апреля. Дата была утверждена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Маневры продлятся до 8 апреля. В ходе тренировок военнослужащие двух государств отработают наладку единой системы связи.

Согласно планам оборонных ведомств, военные связисты будут тренироваться в создании совместной системы обмена информацией. Планируется использовать современные средства автоматизированного управления и связи, сообщили в МО Азербайджана. Личный состав также выполнит задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и проведет ряд других мероприятий. Сколько военнослужащих двух стран будет привлечено к выполнению задач, не уточняется.