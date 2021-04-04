Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" снижает риск заражения на 50%

Облегченная версия вакцины "Спутник V", состоящая из одного компонента, способна вдвое снизить риски заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Облегченная версия вакцины "Спутник V", состоящая из одного компонента, способна вдвое снизить риски заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" снижает вероятность заражения COVID-19 на 50 — 60%. Об этом в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". Если использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", — уточнил он.

Вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована Министерством здравоохранения РФ 29 марта. В отличие от "Спутника V" она состоит из одного компонента. Ученые считают, что иммунный ответ после вакцинации начинает формироваться через неделю, а пиковых показателей он достигает через 3 недели.